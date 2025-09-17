Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Alessandro Alciato ha raccontato un retroscena curioso che riguarda Yann Sommer, titolare indiscusso della porta nerazzurra dall’inizio della stagione ma messo in forte discussione dopo gli errori in Juventus-Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Alciato: “Vi svelo cosa è stato deciso su Sommer-Martinez. Saranno gestiti così”
ultimora
Alciato: “Vi svelo cosa è stato deciso su Sommer-Martinez. Saranno gestiti così”
Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Alessandro Alciato ha svelato un aneddoto relativamente a Sommer
Il giornalista ha spiegato come, già in estate, ci fossero delle idee ben precise sulla gestione del portiere svizzero, nonostante alcuni segnali lasciassero pensare a un’alternanza diversa.
"Forti correnti l'avrebbero voluto in panchina e invece gioca Sommer. Vi svelo un aneddoto: è stato pianificato un turnover già ad inizio campionato. Ecco, aspettatevi 2-3 partite di Sommer, poi una di Martinez e poi ancora Sommer".
Una scelta particolare, se confermata, con un'alternanza non fissa. Sommer titolare ma Martinez molto più presente dell'anno scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA