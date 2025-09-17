Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Alessandro Alciato ha svelato un aneddoto relativamente a Sommer

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Alessandro Alciato ha raccontato un retroscena curioso che riguarda Yann Sommer, titolare indiscusso della porta nerazzurra dall’inizio della stagione ma messo in forte discussione dopo gli errori in Juventus-Inter.

Il giornalista ha spiegato come, già in estate, ci fossero delle idee ben precise sulla gestione del portiere svizzero, nonostante alcuni segnali lasciassero pensare a un’alternanza diversa.

"Forti correnti l'avrebbero voluto in panchina e invece gioca Sommer. Vi svelo un aneddoto: è stato pianificato un turnover già ad inizio campionato. Ecco, aspettatevi 2-3 partite di Sommer, poi una di Martinez e poi ancora Sommer".