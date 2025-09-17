Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Ballotta ha analizzato il momento dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Ballotta ha analizzato il momento dell'Inter. Alla domanda se alcuni senatori abbiano alcuni problemi dal punto di vista fisico, l'ex portiere ha risposto c0sì: "Non penso che una società come l'Inter possa venderli. Ok che sono giocatori usurati, alcuni vecchi, ma se siamo già a questo livello alla terza di campionato, è finita. Se sono già tutti stanchi, non so cosa può succedere da qui in avanti. Qualcosa andava cambiato, soprattutto sui risultati. Spero non sia un'Inter cotta o sarebbero dei guai".

Chivu ha detto che Sommer va aiutato e giocherà ancora lui. Che ne pensa? E su Di Gregorio ieri? — "Se l'Inter non perdeva con la Juve, e ci poteva stare, parlavamo di qualcosa di diverso. Se la Juve ieri sera non pareggiava, sai che succedeva? Se poi sbagliano i portieri, è un disastro. Ovvio, esaminiamo il risultato che può condizionare. E' ancora presto. Di sicuro non vedo tutto questo disastro. Criticare Sommer? Ci sta, perchè ha sbagliato, ma cosa ha fatto fino a ieri? Di Gregorio non è da Juve".

"E' un buonissimo portiere, ma ora devi giocare delle partite determinanti. Ovvio che anche lui passi per degli errori, ma se condizionano i risultati in competizioni importanti...deve passare questo momento, lui si è appena affacciato in una grande squadra e viene messo in croce perché non ha l'esperienza per affrontare questo momento. Di Gregorio e Sommer sui tiri da lontano hanno sbagliato l'impostazione. Sono rimasti quasi sulla linea e poi così è difficile intervenire".

