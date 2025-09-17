Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha analizzato il momento dell'Inter. Alla domanda se alcuni senatori abbiano alcuni problemi dal punto di vista fisico, l'ex portiere ha risposto c0sì: "Non bisogna vendere i giocatori o usurarli ma farli riposare. Hanno fatto 20 giorni di vacanza, facciamo giocare i nuovi anche per valutarli. Altrimenti a fine stagione sei allo stesso punto. Sono giocatori usurati".