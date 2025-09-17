FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha analizzato il momento dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha analizzato il momento dell'Inter. Alla domanda se alcuni senatori abbiano alcuni problemi dal punto di vista fisico, l'ex portiere ha risposto c0sì: "Non bisogna vendere i giocatori o usurarli ma farli riposare. Hanno fatto 20 giorni di vacanza, facciamo giocare i nuovi anche per valutarli. Altrimenti a fine stagione sei allo stesso punto. Sono giocatori usurati".

Chivu ha detto che Sommer va aiutato e giocherà ancora lui. Che ne pensa?

"Martinez quando lo valuti? Deve continuare a prendere gol Sommer? Ci sta che abbia un calo, ma hai il sostituto e devi farlo giocare adesso. Ha preso due gol da 25 metri con davanti nessuno".

(TMW Radio)

