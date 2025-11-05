Interessante aneddoto svelato da Alessandro Alciato a Prime Video: queste le parole del giornalista prima di Inter-Kairat:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Alciato: “Vi svelo che lo staff è letteralmente innamorato di Chivu per questi tre motivi”
ultimora
Alciato: “Vi svelo che lo staff è letteralmente innamorato di Chivu per questi tre motivi”
Interessante aneddoto svelato da Alessandro Alciato a Prime Video: queste le parole del giornalista prima di Inter-Kairat
“Ti dico su Chivu che il suo staff è innamorato di lui sportivamente parlando. Tre cose piacciono a tutti i componenti dello staff: è open mind, cambia in corsa le sue idee, pensava a Bonny-Pio e poi invece gioca Lautaro.
Seconda, piace la curiosità di Chivu che vuole sapere qualsiasi cosa riguardi l’Inter e i suoi giocatori. Terza, non è assolutamente scaramantico e sapete quanto a volte la scaramanzia fa danni e anche grossi nel calcio”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA