Alciato: “Vi svelo che lo staff è letteralmente innamorato di Chivu per questi tre motivi”

Interessante aneddoto svelato da Alessandro Alciato a Prime Video: queste le parole del giornalista prima di Inter-Kairat
Alessandro Cosattini Redattore 

“Ti dico su Chivu che il suo staff è innamorato di lui sportivamente parlando. Tre cose piacciono a tutti i componenti dello staff: è open mind, cambia in corsa le sue idee, pensava a Bonny-Pio e poi invece gioca Lautaro.

Seconda, piace la curiosità di Chivu che vuole sapere qualsiasi cosa riguardi l’Inter e i suoi giocatori. Terza, non è assolutamente scaramantico e sapete quanto a volte la scaramanzia fa danni e anche grossi nel calcio”.

