“Ti dico su Chivu che il suo staff è innamorato di lui sportivamente parlando. Tre cose piacciono a tutti i componenti dello staff: è open mind, cambia in corsa le sue idee, pensava a Bonny-Pio e poi invece gioca Lautaro.

Seconda, piace la curiosità di Chivu che vuole sapere qualsiasi cosa riguardi l’Inter e i suoi giocatori. Terza, non è assolutamente scaramantico e sapete quanto a volte la scaramanzia fa danni e anche grossi nel calcio”.