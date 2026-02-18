Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha presentato la sfida tra Bodo/Glimt e Inter: "La coppia Lautaro-Esposito? Una bella coppia, mi piace molto. Esposito è un giocatore che vede il gioco, Lautaro si muove intorno a lui, sono molto in sintonia, si trovano con facilità. A me piacciono per come sanno vedere il movimento dell'altro, non si sovrappongono mai. Lautaro è quello che si muove di più, Esposito è molto intelligente quando riceve palla. La coppia migliore? Il più importante è Lautaro, gli altri alla pari".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Capello: “Mi piace la coppia Lautaro-Esposito, Barella play no. Stankovic…”
ultimora
Capello: “Mi piace la coppia Lautaro-Esposito, Barella play no. Stankovic…”
Fabio Capello commenta le scelte di formazione dell'Inter a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Bodo/Glimt
"Barella play? Non mi convince molto in quel ruolo. Può giocarci, ma il suo rendimento quando gioca mezz'ala, più libero, è un'altra cosa. Non ha quel tempismo di giocare la palla quando la riceve, serve una visione di gioco più ampia. Lui è un giocatore che mi piace tantissimo, ma quando gioca dove può esprimeersi al meglio".
"Stankovic? Un ragazzo con le idee molto chiare, sa valutarsi e questa è una cosa importante. Lui dice "io voglio giocare, non partecipare", e sceglie il campionato dove può mettersi in evidenza. Sta crescendo partita dopo partita. Accetterà l'Inter quando si sentirà pronto per essere un giocatore da San Siro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA