Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha presentato la sfida tra Bodo/Glimt e Inter: "La coppia Lautaro-Esposito? Una bella coppia, mi piace molto. Esposito è un giocatore che vede il gioco, Lautaro si muove intorno a lui, sono molto in sintonia, si trovano con facilità. A me piacciono per come sanno vedere il movimento dell'altro, non si sovrappongono mai. Lautaro è quello che si muove di più, Esposito è molto intelligente quando riceve palla. La coppia migliore? Il più importante è Lautaro, gli altri alla pari".