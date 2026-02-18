Julio Cesar , ex portiere, ha parlato a Prime Video prima della sfida dell'Inter in Champions League contro il Bodo/Glimt: "Una squadra come l'Inter per i giocatori che ha, chiunque metta per giocare, mantiene il livello: questa è la differenza di avere una rosa tosta e piena di giocatori importanti.

Chi entra fa bene e Chivu ha fatto questi cambiamenti non per puntare al campionato ma per dare minuti a chi ha giocato meno. L'esultanza di Bastoni dopo il rosso a Kalulu? E' stata un po' esagerata la stampa: fa parte del gioco. Anche Akanji gli ha dato il cinque. Ho sentito anche di non chiamarlo in Nazionale: hanno creato un mostro".