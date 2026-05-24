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Aldair: “Con Gasperini in futuro la Roma può essere da scudetto perché…”
Intervistato da Repubblica, l'ex difensore della Roma Aldair ha parlato anche di Gasperini e della partita decisiva contro il Verona di questa sera: "È la partita dell’anno, come una finale".
Cosa succede nella testa di un giocatore prima di una sfida del genere?
"C’è chi resta tranquillo, chi non riesce a dormire".
Lei che faceva?
"Io rimanevo tranquillo, neanche le finali mi spaventavano. L’unica partita che non mi ha fatto dormire è stata la semifinale del Mondiale del ‘94 (poi vinto dal Brasile, ndr). Sono rimasto sveglio fino alle 4".
Gasperini le piace?
"Si distingue per il suo calcio. Prima tifosi erano divisi, ora il tecnico li ha conquistati".
Riporterà lo scudetto?
"Gasperini è l’uomo giusto, soprattutto per la mentalità. Bisogna seguire le sue idee, ma ha bisogno di altri giocatori importanti".
L'allenatore vorrebbe che Dybala restasse.
"Dybala va tenuto, è il più forte della Roma. Anche quando gioca poco, è decisivo".
Si rivede in qualcuno della squadra di oggi, per stile di gioco?
"Ndicka, anche per il modo di correre. Poi dico Mancini, per la voglia di andare sempre in avanti".
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