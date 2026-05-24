Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha voluto dare un consiglio di mercato a Milan e Juventus "proponendo" un ex Inter

Matteo Pifferi Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 11:46)

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Oggi terminerà il campionato con alcuni verdetti ancora da stabilire: per esempio, mancano due delle quattro squadre che giocheranno la prossima Champions League. Chi farà compagnia a Inter e Napoli? Al momento le favorite sono Milan e Roma, con Como e Juventus che devono sperare nei passi falsi dei rossoneri e/o dei giallorossi.

Soprattutto Milan e Juventus, nel corso della stagione, hanno avuto grandi problemi in fase di finalizzazione, complice un mercato estivo che non ha rinforzato i rispettivi reparti offensivi delle due squadre.

Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha consigliato a Milan e Juventus un ex attaccante dell'Inter che è in procinto di liberarsi a parametro zero: "Comunque a fine mese Icardi si svincola. Davvero Milan e Juventus non ci farebbero un pensierino?", ha scritto Palmeri su Twitter.