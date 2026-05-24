Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Palmeri: “Un ex Inter si svincola a fine mese: Milan e Juve non ci pensano?”
Oggi terminerà il campionato con alcuni verdetti ancora da stabilire: per esempio, mancano due delle quattro squadre che giocheranno la prossima Champions League. Chi farà compagnia a Inter e Napoli? Al momento le favorite sono Milan e Roma, con Como e Juventus che devono sperare nei passi falsi dei rossoneri e/o dei giallorossi.
Soprattutto Milan e Juventus, nel corso della stagione, hanno avuto grandi problemi in fase di finalizzazione, complice un mercato estivo che non ha rinforzato i rispettivi reparti offensivi delle due squadre.
Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha consigliato a Milan e Juventus un ex attaccante dell'Inter che è in procinto di liberarsi a parametro zero: "Comunque a fine mese Icardi si svincola. Davvero Milan e Juventus non ci farebbero un pensierino?", ha scritto Palmeri su Twitter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA