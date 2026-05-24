"A livello italiano è stato un buon campionato. Il Napoli, in particolare, ha avuto una stagione condizionata dagli eventi, ma nel complesso il livello è stato soddisfacente. Se il Napoli fosse arrivato all’ultima giornata a giocarsi lo scudetto con la rosa al completo, sarebbe stato un segnale importante.

A livello europeo invece è stato deludente: le squadre italiane non hanno fatto una grande figura. Questo deve far riflettere. Serve un lavoro di crescita per colmare il gap con i principali campionati europei. Non è semplice, ma è necessario. E purtroppo anche il fatto che la Nazionale non si sia qualificata ai Mondiali è un ulteriore segnale: bisogna migliorare sotto molti aspetti”.