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Paganini: “Italiane male in Europa, questo faccia riflettere. Il Napoli poi…”

Paganini su Icardi alla Roma
"Serve un lavoro di crescita per colmare il gap con i principali campionati europei. Non è semplice, ma è necessario", dice Paganini
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Paolo Paganini, giornalista RAI, ha parlato così della stagione del Napoli di Antonio Conte:

Paganini: “Italiane male in Europa, questo faccia riflettere. Il Napoli poi…”- immagine 2

"A livello italiano è stato un buon campionato. Il Napoli, in particolare, ha avuto una stagione condizionata dagli eventi, ma nel complesso il livello è stato soddisfacente. Se il Napoli fosse arrivato all’ultima giornata a giocarsi lo scudetto con la rosa al completo, sarebbe stato un segnale importante.

Conte Napoli
DAZN

A livello europeo invece è stato deludente: le squadre italiane non hanno fatto una grande figura. Questo deve far riflettere. Serve un lavoro di crescita per colmare il gap con i principali campionati europei. Non è semplice, ma è necessario. E purtroppo anche il fatto che la Nazionale non si sia qualificata ai Mondiali è un ulteriore segnale: bisogna migliorare sotto molti aspetti”.

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