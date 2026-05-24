Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Paganini: “Italiane male in Europa, questo faccia riflettere. Il Napoli poi…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Paolo Paganini, giornalista RAI, ha parlato così della stagione del Napoli di Antonio Conte:
"A livello italiano è stato un buon campionato. Il Napoli, in particolare, ha avuto una stagione condizionata dagli eventi, ma nel complesso il livello è stato soddisfacente. Se il Napoli fosse arrivato all’ultima giornata a giocarsi lo scudetto con la rosa al completo, sarebbe stato un segnale importante.
A livello europeo invece è stato deludente: le squadre italiane non hanno fatto una grande figura. Questo deve far riflettere. Serve un lavoro di crescita per colmare il gap con i principali campionati europei. Non è semplice, ma è necessario. E purtroppo anche il fatto che la Nazionale non si sia qualificata ai Mondiali è un ulteriore segnale: bisogna migliorare sotto molti aspetti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA