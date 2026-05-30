In Belgio alzano bandiera bianca, il centrocampista serbo tornerà all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio - 15:45

Aleksandar Stankovic è diventato uno dei pilastri del Club Brugge in questa stagione. Arrivato dall'Inter la scorsa estate per circa 9,5 milioni di euro, si è subito rivelato un acquisto azzeccatissimo. Il centrocampista serbo è diventato titolare, beniamino dei tifosi e uno degli artefici del successo del Brugge. L'Inter può riportarlo a casa quest'estate per 23 milioni di euro ed entro il 15 giugno i nerazzurri devono chiarire se esercitare l'opzione. Secondo Het Laatste Nieuws, non era stata ancora presa una decisione definitiva nella sede dell'Inter, tanto che il Club Brugge aveva addirittura iniziato a valutare, con cautela, la possibilità di avere a disposizione per un'altra stagione il centrocampista. Ma da Viale della Liberazione la decisione è stata presa da tempo, il giocatore tornerà a Milano.

"Ma la domanda non è se l'Inter voglia riportarlo a Milano. La vera domanda è perché dovrebbe farlo. Un ritorno all'Inter potrebbe sembrare romantico, ma trascorrere un anno in panchina rappresenterebbe anche un grosso rischio sportivo. La domanda, quindi, è perché l'Inter sia così ansiosa di riportare Stankovic a casa. Dopotutto, il serbo ha attirato l'attenzione di club di campionati più importanti durante la sua permanenza al Bruges", si legge su Voetbalnieuws.

"Questo rende la situazione particolarmente dolorosa per il Club Brugge. L'Inter può riportare Stankovic a Milano per 23 milioni di euro, mentre il suo valore di mercato è potenzialmente più alto grazie alla sua ottima stagione in Belgio. Il Club Brugge ha cresciuto Stankovic, lo ha messo in mostra e gli ha permesso di maturare facendolo giocare un'intera stagione. Se poi l'Inter lo riportasse a un prezzo "basso" e lo rivendesse a sua volta, il Club Brugge ne risentirebbe soprattutto per aver concluso un affare che, peraltro, era necessario la scorsa estate per portarlo in Belgio".

"Il padre, Dejan, ha elogiato il lavoro del Club Brugge. "Ho visto cosa ha fatto il Club con Aleksandar in due o tre mesi. Tutto ciò che vedete ora è il frutto di quel lavoro". Da un punto di vista sportivo, un anno in più al Brugge sarebbe perfettamente giustificabile. Stankovic conosce il club, gioca in Champions League, è fiducioso e non deve lottare immediatamente per un posto a Milano. Per il Club Brugge, si tratta principalmente di aspettare. Questo è forse l'aspetto più doloroso di tutti".

(Voetbalnieuws)