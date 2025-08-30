L'Al-Hilal ha giocato in Saudi Pro League la prima gara del campionato contro l'Al-Riyadh e ha vinto due a zero con gol di Moteb Al-Harbi e Malcom. Simone Inzaghi , all'83esimo, ha deciso di sostituire Joao Cancelo, ex Inter proprio come lui. E lo ha mandato su tutte le furie.

Il giocatore, che ha fatto un'ottima prestazione, è stato sostituito e come mostrato dalle telecamere di Sportitalia è tornato in panchina arrabbiatissimo, ha prima lanciato qualcosa che aveva in mano e dopo un'occhiataccia al suo allenatore ha dato un calcione alla panchina prima di sedersi sotto lo sguardo divertito di alcuni suoi compagni.