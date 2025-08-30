Palmeri: “Ecco il mio voto al mercato Inter a due giorni dalla fine. E chissà che…”

"La questione è molto semplice: se Luis Henriqe, Diouf e Bonny rispetteranno le premesse, sarà un mercato da 7.5. Al momento le uniche scommesse certe sembrano Sucic e Pio Esposito. In generale, lo scotto per Lookman rimane, e va bene il cambio di strategia ma stride che non siano stati impiegati i denari su almeno una certezza"