Mancano circa due giorni alla fine del calciomercato e l'Inter non sembra intenzionata a fare altri movimenti in entrata, in attesa di chiudere l'operazione Taremi in uscita.
ultimora
Palmeri: “Ecco il mio voto al mercato Inter a due giorni dalla fine. E chissà che…”
Tancredi Palmeri, intervenuto su Sportitalia.it, ha dato 6 al mercato dell'Inter:
"La questione è molto semplice: se Luis Henriqe, Diouf e Bonny rispetteranno le premesse, sarà un mercato da 7.5. Al momento le uniche scommesse certe sembrano Sucic e Pio Esposito. In generale, lo scotto per Lookman rimane, e va bene il cambio di strategia ma stride che non siano stati impiegati i denari su almeno una certezza"
"Ecco, la domanda è soprattutto questa: ma davvero l’Inter chiuderà evitando di spendersi gli ancora 40 milioni disponibili per il budget mercato? Sembra uno schiaffo alle ristrettezze economiche vissute per 4 anni. Chissà che questo non spingere sull’acceleratore non sia un sintomo del prossimo addio di Ausilio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA