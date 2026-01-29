Aleksandar Stankovic è stato il grande protagonista della vittoria del Bruges sul Marsiglia: 2 assist e un gol per il centrocampista serbo. L'allenatore del club belga, Ivan Leko , si coccola il suo giocatore: "Conosco Luka Modrić. Conosco Ivan Rakitić. Conosco Ivan Perišić. La mia esperienza è che i giocatori più grandi a volte sono i ragazzi più normali. Anche Aleks è così. Un buon giocatore, ma super normale".

"Inoltre è semplicemente un grandissimo giocatore. Se continua così e ha fortuna con la salute e con tutto ciò che incontrerà sul suo cammino, sono certo che avrà una carriera splendida. Mi piace molto lavorare con lui. È un ragazzo fantastico. Un professionista, uno che investe molto tempo nella sua carriera e che impara in fretta. Amo la sua personalità, il suo carattere. I suoi genitori possono essere fieri di lui per il ragazzo che è".