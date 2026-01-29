È Federico Dimarco il migliore in campo nelle pagelle di Tuttosport su Borussia Dortmund-Inter. Per l'esterno nerazzurro 7,5: "Decisivo a Pisa, decisivo a Dortmund. Altro giro, altra meraviglia con quel piedino delicato: dura novanta minuti e rotti, forse aveva ragione lui".
Ts – Borussia-Inter, pagelle: Dimarco, aveva ragione lui. Chivu alla fine evita la beffa…
Le pagelle del quotidiano su Borussia Dortmund-Inter
5,5 invece per Zielinski: "Senza infamia e senza lode, non entusiasma nemmeno l’ampia claque polacca: l’Inter si adegua al compitino". 5 per Bonny: "Parte panterone moscione e non scala mai la marcia. Più che combinare, con Thuram finiscono per pestarsi i piedi". 7 per Cristian Chivu: "Alla fine evita pure la beffa della differenza reti, comunque si toglie lo sfizio di vincere un big match. Ora, le forche caudine dello spareggio. In attacco vara la ThuBo: meno rodata dell’originale, si sente".
Gli altri voti:
Sommer 6,5, Akanji 6,5, Acerbi 6, Bisseck 7, Luis Henrique 6,5, Sucic 6,5, Mkhitaryan 7, Diouf 6,5, Esposito 6, Lautaro sv
(Tuttosport)
