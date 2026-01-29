Il gol al 98' del portiere del Benfica Trubin scatena la festa a Lisbona: la squadra di Mou ai playoff, eliminato il Marsiglia di De Zerbi

Matteo Pifferi 29 gennaio 2026

Il gol di Trubin, portiere del Benfica, contro il Real Madrid ha regalato mille emozioni e un verdetto clamoroso. All'ultima azione di gioco, la squadra di José Mourinho ha ottenuto il quarto gol contro il Real e, grazie alla rete del portiere, ha staccato il pass per i playoff di Champions, eliminando così il Marsiglia di De Zerbi.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così il verdetto del Da Luz che ha premiato Mourinho e condannato De Zerbi: ""Siccome nel calcio esistono delle coincidenze incredibili suggerite dal destino, quello che è successo all'ultimo minuto di Benfica-Real Madrid è pazzesco.

Il Benfica di Mourinho, con tutti gli allegati su Mourinho, su come gioca, sul calcio antico, batte il Real Madrid all'ultimo secondo con gol di testa del portiere, guadagna un gol nella differenza reti e chi elimina? Il Marsiglia di De Zerbi, quello del bel calcio.

A me dispiace tantissimo per De Zerbi, c'è qualcosa che non mi torna e che anche De Zerbi stesso voglia svincolarsi dall'etichetta che gli hanno appioppato da più parti ma sono contentissimo per Mourinho perché queste sono le imprese che restituiscono valore, concretezza, onestà, sincerità e bellezza al calcio"