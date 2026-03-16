Benjamin Pavard sta ritrovando la fiducia. Arrivato al Marsiglia in prestito la scorsa estate con diritto di riscatto, il campione del mondo ha avuto un rendimento altalenante per gran parte della stagione, ma sembra essersi rilanciato sotto la guida di Habib Beye.
fcinter1908 ultimora All. Marsiglia: “Pavard? Gli ho ricordato una cosa. Per noi è molto importante”
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All. Marsiglia: “Pavard? Gli ho ricordato una cosa. Per noi è molto importante”
Le parole dell'allenatore del Marsiglia, Habib Beye, che ha elogiato il difensore francese
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia ha elogiato l'ex Inter: "Quando Benjamin è arrivato qui, ha giocato subito molto bene. Poi ha attraversato un periodo leggermente più difficile. Gli ho semplicemente ricordato che se ha raggiunto tutto questo nella sua carriera, è perché è un giocatore straordinario. Contro il Tolosa è stato molto bravo in fase difensiva, nel pressing e nella lettura del gioco. Ha anche una grande qualità tecnica. Il mio ruolo è quello di continuare a dargli questa fiducia in modo che possa giocare liberamente. È molto importante per noi".
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