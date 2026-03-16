Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia ha elogiato l'ex Inter: "Quando Benjamin è arrivato qui, ha giocato subito molto bene. Poi ha attraversato un periodo leggermente più difficile. Gli ho semplicemente ricordato che se ha raggiunto tutto questo nella sua carriera, è perché è un giocatore straordinario. Contro il Tolosa è stato molto bravo in fase difensiva, nel pressing e nella lettura del gioco. Ha anche una grande qualità tecnica. Il mio ruolo è quello di continuare a dargli questa fiducia in modo che possa giocare liberamente. È molto importante per noi".