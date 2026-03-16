Al tavolo di Pressing si discute degli episodi arbitrali di Inter-Atalanta che hanno nettamente sfavorito la squadra di Cristian Chivu. E mentre Fabrizio Biasin prova a far capire come nella stessa partita sia stato utilizzato un metro diverso da Manganiello, Massimo Mauro e Umberto Zapelloni lo attaccano. Ecco lo scambio.
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fcinter1908 ultimora Mauro attacca: “Fate le vittime a +8”. Biasin replica, incredibile l’intervento di Zapelloni
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Mauro attacca: “Fate le vittime a +8”. Biasin replica, incredibile l’intervento di Zapelloni
Mentre Fabrizio Biasin prova a far capire come nella stessa partita sia stato utilizzato un metro diverso da Manganiello, Massimo Mauro e Umberto Zapelloni lo attaccano
Mauro: "Adesso fate le vittime dai... 8 punti avanti, avete vinto lo scudetto e fate le vittime".
Biasin: "Siccome sono 8 va bene e se erano 5 si potevano lamentare? Che senso ha?".
Zapelloni: "E' la mancanza di abitudine di avere fischi contro".
Biasin: "Se non fossero errori umani, non sbaglierebbero per tutte le squadre: sbagliano per tutti".
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