Mentre Fabrizio Biasin prova a far capire come nella stessa partita sia stato utilizzato un metro diverso da Manganiello, Massimo Mauro e Umberto Zapelloni lo attaccano

Al tavolo di Pressing si discute degli episodi arbitrali di Inter-Atalanta che hanno nettamente sfavorito la squadra di Cristian Chivu. E mentre Fabrizio Biasin prova a far capire come nella stessa partita sia stato utilizzato un metro diverso da Manganiello, Massimo Mauro e Umberto Zapelloni lo attaccano. Ecco lo scambio.