"Poi però c'è l'altro piano ed è quello della squadra. Dov'è finita l'Inter dominante che da un derby all'altro ha vinto 14 partite su 15? Del Bodo, inutile riparlare, anche se già nella partita di ritorno erano mancati ritmo, convinzione e aggressività per provare una difficile rimonta. Sorvoliamo sulla scampagnata a Como con la squadra B, lì la scelta è stata risparmiare forze per preparare il derby. Ma su come l'Inter ha giocato contro Milan e ancora di più Atalanta è necessario approfondire. La Dea aveva 2 giorni di riposo in meno ed è l'unica squadra che in Serie A ha fatto più partite dell'Inter (43 a 42). Eppure sabato quelli stanchi sembravano gli uomini di Chivu", sottolinea il Giornale.