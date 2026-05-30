Slitta ancora la firma del contratto tra Massimiliano Allegri ed il Napoli. Il tecnico deve risolvere la questione relativa al suo rapporto con il Milan, società che lo ha licenziato al termine del campionato. La comunicazione unilaterale dell'interruzione del rapporto di lavoro, però, non elimina gli aspetti economici del contratto. Allegri per poter allenare il Napoli dovrà prima risolvere consensualmente il suo rapporto con il Milan. Fino a quando ciò non avverrà il tecnico livornese rimarrà iscritto al libro paga della società rossonera.
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Allegri tratta la buonuscita con il Milan: la richiesta del tecnico. Intanto Rabiot…
Lo stipendio di Allegri, il cui contratto con il Milan sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, è di 5,5 milioni di euro l'anno. L'accordo con il Napoli, a quanto pare, prevede una cifra inferiore di circa 1 milione di euro. Per accettare Il trasferimento Allegri chiede ora alla sua vecchia società una sorta di buonuscita per una somma all'incirca equivalente a quella della differenza tra quanto percepiva a Milano e quello che guadagnerebbe a Napoli.
Balla dunque un milione sulla cui entità il Napoli non può intervenire. Si tratta di una trattativa destinata, probabilmente, a durare ancora per qualche giorno. L'interesse delle parti è chiaramente quello di trovare un accordo, una transazione che consenta ad Allegri di liberarsi. Nel frattempo, però, l'allenatore ha già cominciato a esaminare con la società le prospettive di mercato, assieme al direttore sportivo Giovanni Manna, suo collega già alla Juve.
Allegri, secondo i rumors, avrebbe contattato Rabiot, suo fedelissimo, per chiedergli la disponibilità al trasferimento in maglia azzurra. Rabiot, nelle intenzioni di Allegri, potrebbe rappresentare una pedina da affiancare a McTominay oppure in grado di giocare al posto dello scozzese. Il centrocampista francese potrebbe essere interessato al trasferimento, diventando uno dei primi colpi di mercato di De Laurentis.
La rosa che verrà messa a disposizione del nuovo allenatore è comunque ampia perché ci sono numerosi ritorni dai prestiti. Allegri si riserverebbe, inoltre, di valutare la rosa nel suo complesso nel ritiro estivo prima a Dimaro, in Val di Sole e successivamente a Castel di Sangro, in Abruzzo. Soltanto dopo il ritiro l'allenatore deciderebbe, insieme alla società quali sono i giocatori da trattenere per formare la rosa del Napoli che affronti un campionato da vertice e anche la Champions League, competizione nella quale puntare quanto meno alla qualificazione al secondo turno, e traguardo che comporterebbe anche introiti maggiori per la società.
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