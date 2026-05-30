Lo stipendio di Allegri, il cui contratto con il Milan sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, è di 5,5 milioni di euro l'anno. L'accordo con il Napoli, a quanto pare, prevede una cifra inferiore di circa 1 milione di euro. Per accettare Il trasferimento Allegri chiede ora alla sua vecchia società una sorta di buonuscita per una somma all'incirca equivalente a quella della differenza tra quanto percepiva a Milano e quello che guadagnerebbe a Napoli.

La rosa che verrà messa a disposizione del nuovo allenatore è comunque ampia perché ci sono numerosi ritorni dai prestiti. Allegri si riserverebbe, inoltre, di valutare la rosa nel suo complesso nel ritiro estivo prima a Dimaro, in Val di Sole e successivamente a Castel di Sangro, in Abruzzo. Soltanto dopo il ritiro l'allenatore deciderebbe, insieme alla società quali sono i giocatori da trattenere per formare la rosa del Napoli che affronti un campionato da vertice e anche la Champions League, competizione nella quale puntare quanto meno alla qualificazione al secondo turno, e traguardo che comporterebbe anche introiti maggiori per la società.