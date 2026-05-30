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De Rossi si sbilancia su un giocatore di proprietà Inter: “L’ho visto, potenzialmente è incredibile”
Interessante aneddoto svelato da Daniele De Rossi su un giocatore in prestito ma di proprietà dell'Inter: ecco le parole dell’allenatore del Genoa a Viva el Futbol.
“Io sono molto legato ai giovani, dobbiamo lasciargli qualcosa di buono. Una volta parlavo con Valentin Carboni appena sono arrivato al Genoa, un ragazzo giovane. Giocatore potenzialmente incredibile.
Parlavamo di calcio e gli ho chiesto: “Ma tu sei felice di quello che fai?”. Le prossime volte parleremo solo di come farti tornare felice, a venire al campo felice. Era ovviamente scosso anche lui perché la squadra andava male. Cerco di dare una mano anche sotto questo punto di vista ai giovani”.
Attualmente fuori per infortunio, Valentin Carboni è in prestito sino al 31 dicembre 2026 al Racing Club de Avellaneda. Dopo da contratto tornerà a essere a tutti gli effetti di proprietà dell'Inter.
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