“Io sono molto legato ai giovani, dobbiamo lasciargli qualcosa di buono. Una volta parlavo con Valentin Carboni appena sono arrivato al Genoa, un ragazzo giovane. Giocatore potenzialmente incredibile .

Parlavamo di calcio e gli ho chiesto: “Ma tu sei felice di quello che fai?”. Le prossime volte parleremo solo di come farti tornare felice, a venire al campo felice. Era ovviamente scosso anche lui perché la squadra andava male. Cerco di dare una mano anche sotto questo punto di vista ai giovani”.