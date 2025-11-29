FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Di Giovambattista: “Scandalo in Milan-Lazio, rigore netto. E l’arbitro si inventa un fallo per non darlo”

ultimora

Di Giovambattista: “Scandalo in Milan-Lazio, rigore netto. E l’arbitro si inventa un fallo per non darlo”

Di Giovambattista: “Scandalo in Milan-Lazio, rigore netto. E l’arbitro si inventa un fallo per non darlo” - immagine 1
Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio, si è espresso duramente dopo il mancato rigore concesso alla Lazio contro il Milan
Alessandro Cosattini Redattore 

Allegri Sarri Milan Lazio
Getty Images

Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio, si è espresso duramente dopo il mancato rigore concesso alla Lazio contro il Milan. Queste le sue parole su X:

Di Giovambattista: “Scandalo in Milan-Lazio, rigore netto. E l’arbitro si inventa un fallo per non darlo”- immagine 3
Getty Images

"Il gomito di Pavlovic è largo, il rigore per la Lazio è netto ma l'arbitro inventa un fallo subito dal difensore. Marelli urla al non rigore, se non è uno scandalo poco ci manca. Ma alla Lazio si può fare tutto. Una partita che può falsare anche la lotta Scudetto", ha scritto.

Leggi anche
Condò: “Arbitro Milan-Lazio un genio, vi spiego! Non era rigore, chiamata Var assurda”
Ravezzani: “Inter tra le pochissime a praticare zona pura sui corner. Crea…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA