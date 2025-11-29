Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio, si è espresso duramente dopo il mancato rigore concesso alla Lazio contro il Milan. Queste le sue parole su X:
Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio, si è espresso duramente dopo il mancato rigore concesso alla Lazio contro il Milan
"Il gomito di Pavlovic è largo, il rigore per la Lazio è netto ma l'arbitro inventa un fallo subito dal difensore. Marelli urla al non rigore, se non è uno scandalo poco ci manca. Ma alla Lazio si può fare tutto. Una partita che può falsare anche la lotta Scudetto", ha scritto.
