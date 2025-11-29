Si è tanto discusso in studio a Sky Sport dell’episodio del finale di Milan-Lazio. Questo il pensiero di Stefano Borghi sul rigore non concesso ai biancocelesti: “Questa non è una revisione da fare, non è rigore e l’errore è dei varisti. La decisione dell’arbitro sul campo è già quella giusta”.
Borghi: “No rigore per la Lazio, l’errore è del Var”. E Costacurta: “Cosa poteva fare Pavlovic?”
Si è tanto discusso in studio a Sky Sport dell’episodio del finale di Milan-Lazio: questi i pensieri di Stefano Borghi e Paolo Condò
Questo il pensiero di Billy Costacurta, ex difensore: “Pavlovic è in marcatura, trattenuto da Marusic, cosa poteva fare? Non mi sembra ci siano troppe discussioni da fare”.
