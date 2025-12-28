Prima della partita contro il Verona il tecnico del Milan Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn anche del rinnovo di Maignan:
Prima della partita contro il Verona il tecnico del Milan Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn anche del rinnovo di Maignan
"Non è una partita semplice, Verona ha velocità e tecnica davanti. Serve una partita ordinata. Bisogna assolutamente migliorare, ci sono dati in cui abbiamo più possesso e abbiamo fatto meno risultati. Bisogna essere più attenti e alzare l'attenzione. Nkunku? Ha fatto il centravanti, ha fatto dei gol, si sta inserendo. Ci sono giocatori che hanno bisogno di tempo per inserirsi. Lui ha grande tecnica.
Sul rinnovo di Maignan: "È importante lui come quelli con più esperienza, la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori importanti e questo credo che sia normale: la società sta lavorando a questo”.
