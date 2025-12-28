L'Arsenal risponde al Manchester City tornando in testa alla Premier League inglese. I Gunners battono il Brighton 2-1, mentre vincono anche il Liverpool (2-1) contro il Wolverhampton e il Fulham (0-1) contro il West Ham.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Eurorivali – L’Arsenal risponde al City e torna in testa, Anfield da brividi per Diogo Jota
ultimora
Eurorivali – L’Arsenal risponde al City e torna in testa, Anfield da brividi per Diogo Jota
L'Arsenal risponde al Manchester City tornando in testa alla Premier League inglese. I Gunners battono il Brighton 2-1
Ad aprire oggi la 18/a giornata della Premier era stata la vittoria per 2-1 del Manchester City in casa del Nottingham Forest con reti di Reijnders e Cherki.
Momenti da brividi ad Anfield prima del match tra Liverpool e Wolverhampton, le squadre per cui ha giocato Diogo Jota nella sua carriera in Premier League: i tifosi dei due club si sono riuniti fuori lo stadio per omaggiare con fiori e dediche il campione portoghese, morto il 3 luglio scorso per un incidente d'auto, poi Van Dijk è entrato in campo insieme ai figli del calciatore sulle note di 'You'll never walk alone'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA