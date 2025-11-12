Il tecnico avrà a disposizione tutti e tre i centrali in questa sosta e potrà lavorare e scegliere la soluzione migliore per il Milan

Non solo Bonny e Thuram sono rimasti ad Appiano Gentile e possono lavorare fin da oggi a preparare il derby. Chivu avrà anche altri giocatori e potrà iniziare a schiarirsi le idee sulle scelte di formazione in vista del derby col Milan.

"I due attaccanti sono in ottima compagnia. Perché Chivu potrà lavorare anche con tutto il parco di centrali difensivi: Acerbi, Bisseck e De Vrij saranno al lavoro da oggi, come il resto dei giocatori rimasti a Milano, e il tecnico nerazzurro comincerà a ragionare sul pilastro che dovrà guidare la difesa nel derby, dopo un’alternanza quasi scientifica nelle prime 15 partite stagionali. Acerbi partirà in vantaggio sugli altri due: merito della buona prova contro la Lazio, anche se Bisseck ha una settimana piena per risalire", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’altro grande dubbio, Chivu dovrà scioglierlo a centrocampo, dove uno tra Sucic e Zielinski dovrà iniziare il derby guardando dalla panchina. I minutaggi in nazionale magari incideranno, i tempi di rientro invece no: sia il croato che il polacco sono attesi ad Appiano mercoledì", aggiunge Gazzetta.