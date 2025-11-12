Non solo Bonny e Thuram sono rimasti ad Appiano Gentile e possono lavorare fin da oggi a preparare il derby. Chivu avrà anche altri giocatori e potrà iniziare a schiarirsi le idee sulle scelte di formazione in vista del derby col Milan.
Inter, due i grandi dubbi di Chivu per il derby: difesa, ecco chi è in vantaggio. E in mezzo…
"I due attaccanti sono in ottima compagnia. Perché Chivu potrà lavorare anche con tutto il parco di centrali difensivi: Acerbi, Bisseck e De Vrij saranno al lavoro da oggi, come il resto dei giocatori rimasti a Milano, e il tecnico nerazzurro comincerà a ragionare sul pilastro che dovrà guidare la difesa nel derby, dopo un’alternanza quasi scientifica nelle prime 15 partite stagionali. Acerbi partirà in vantaggio sugli altri due: merito della buona prova contro la Lazio, anche se Bisseck ha una settimana piena per risalire", scrive La Gazzetta dello Sport.
"L’altro grande dubbio, Chivu dovrà scioglierlo a centrocampo, dove uno tra Sucic e Zielinski dovrà iniziare il derby guardando dalla panchina. I minutaggi in nazionale magari incideranno, i tempi di rientro invece no: sia il croato che il polacco sono attesi ad Appiano mercoledì", aggiunge Gazzetta.
