Sono stati ufficializzati dal settore tecnico i nuovi allenatori Uefa Pro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all'interno della scuola allenatori e con questa abilitazione potranno guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai più alti livelli europei. Dopo aver seguito nella scorsa stagione - in aula e sul campo - le lezioni a Coverciano in un intenso anno di studi che li ha portati anche a frequentare alcuni stage formativi in giro per l'Europa (dal Real Madrid di Ancelotti alla Juventus di Allegri, dal Brighton di De Zerbi al Nizza di Farioli e al Parma di Pecchia), gli allievi hanno terminato il loro iter formativo con gli esami finali su tutte le materie oggetto del programma didattico e con la discussione della tesi.