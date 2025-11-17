FC Inter 1908
Orlando: “Italia? Ci sono 15 Nazionali più forti di noi. E Gattuso sbaglia a…”

"Chiudere così il girone, contro la Norvegia, è stato davvero brutto", ha dichiarato Massimo Orlando a TMW Radio
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così del tracollo dell'Italia contro la Norvegia:

"I precedenti fanno male, per quanto riguarda i playoff. Chiudere così il girone, contro la Norvegia, è stato davvero brutto. Continuo a pensare che abbiamo una squadra che come qualità, con tutti a disposizione, è più forte delle altre, ma il problema di testa è difficile da affrontare.

Quando vai in difficoltà in quel senso non girano le gambe. Speriamo che venga fuori la qualità, il carattere, e un po' di fortuna. Siamo però un po' preoccupati, inutile nasconderlo".

"Non è possibile che non nasca un talento in Italia. Non c'è più la fame di una volta, quella passione per il calcio che avevamo ai miei tempi. Non mi do una spiegazione. Siamo sempre stati protagonisti, ora buio totale. Chi comanda il calcio e la politica deve fare delle riflessioni e trovare soluzioni.

Gattuso? Nella comunicazione sta sbagliando. Serve lamentarci di meno e lavorare di più. Ad oggi ci sono almeno 15 nazionali più forti di noi, e mi sono tenuto basso. E poi anche l'immigrazione la stiamo sfruttando male rispetto alle altre Nazionali".

