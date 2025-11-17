Garbo: “Inter vera favorita per lo scudetto. E il derby ci dirà se…”

"Il ct è l'ultimo problema, è che abbiamo una generazione di giocatori mediocri", dice invece Garbo sull'Italia

"Primo tempo sembrava che l'Italia avesse giocato bene, ma la Norvegia non aveva ritmo e quando lo ha alzato ecco il risultato netto. Me lo aspettavo. Il ct è l'ultimo problema, è che abbiamo una generazione di giocatori mediocri. Mi chiedo se sia meglio rimanere a casa, per evitare di essere presi a schiaffi da tutti. E' questo il pericolo se andiamo ai Mondiali. Con la pochezza attuale rischiamo di fare delle brutte figure".