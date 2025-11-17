Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha parlato così dell'Italia, sconfitta per 4-1 dalla Norvegia:
Garbo: “Inter vera favorita per lo scudetto. E il derby ci dirà se…”
"Primo tempo sembrava che l'Italia avesse giocato bene, ma la Norvegia non aveva ritmo e quando lo ha alzato ecco il risultato netto. Me lo aspettavo. Il ct è l'ultimo problema, è che abbiamo una generazione di giocatori mediocri. Mi chiedo se sia meglio rimanere a casa, per evitare di essere presi a schiaffi da tutti. E' questo il pericolo se andiamo ai Mondiali. Con la pochezza attuale rischiamo di fare delle brutte figure".
Sul derby di Milano—
"L'Inter è la vera favorita allo Scudetto, la conosciamo bene, però credo che sarà da verificare il Milan. Questo derby ci può confermare o smentire che cosa è questo Milan. E' una partita che potrebbe dirci qualcosa che non sappiamo. Il Milan ha difetti strutturali difficili da migliorare ora, soprattutto quello della prima punta, ci darà questa partita la dimensione delle ambizioni del Milan".
