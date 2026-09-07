Il giornalista nel suo editoriale è tornato sulla gara di San Siro, persa dalla formazione di Allegri nonostante il doppio vantaggio
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il giornalista Carlo Alvino, all'interno del suo editoriale "Dillo ad Alvino", in onda alle ore 12 su Teleclub Canale 77, è tornato sulla sconfitta per 3-2 rimediata sabato dal Napoli contro l'Inter. Chiara la tesi: la formazione di Allegri ha dominato dal punto di vista delle occasioni da gol, ma ora non serve nulla recriminare. Nessuna polemica e testa ai prossimi impegni. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ANALISI DI ALVINO)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
FCINTER1908/ Real Madrid-Inter, Chivu: "Vogliamo scrivere altre pagine di storia. Mourinho..."
Conferenze stampa
FCIN1908/ Real Madrid-Inter, Lautaro: "La Champions è un obiettivo. Pronti per fare una grande partita"
Probabili formazioni
Real Madrid-Inter, probabile formazione: Calha e Jones dal 1'. Attacco e fasce...
Champions League
Dimarco salta il Real Madrid, Gazzetta: "Ecco chi gioca al suo posto. E Chivu ha..."
Conferenze stampa
Mourinho: "L'algoritmo parlava italiano. Inter solo un altro club. Sul cattivo rapporto con Chivu..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti