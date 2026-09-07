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Il giornalista Carlo Alvino, all'interno del suo editoriale "Dillo ad Alvino", in onda alle ore 12 su Teleclub Canale 77, è tornato sulla sconfitta per 3-2 rimediata sabato dal Napoli contro l'Inter. Chiara la tesi: la formazione di Allegri ha dominato dal punto di vista delle occasioni da gol, ma ora non serve nulla recriminare. Nessuna polemica e testa ai prossimi impegni. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ANALISI DI ALVINO)