Carlo Alvino, noto giornalista e tifoso del Napoli, sui suoi profili social, ha analizzato così la sconfitta di oggi contro il Bologna
Carlo Alvino, noto giornalista e tifoso del Napoli, sui suoi profili social, ha analizzato così la sconfitta di oggi contro il Bologna: "Tutti a caccia del colpevole. Tutti pronti a dire "l'avevo detto". Tutti pronti al processo con condanna in pubblica piazza. Quello che sta accadendo però non è colpa dell'indiziato numero uno. Non è colpa di Conte, anche se il tecnico addossa a se stesso le colpe.

Si certo un allenatore deve tirare il meglio da ognuno di loro ma è difficile fare lo psicologo con tutti. Per certi verso sta accadendo quanto accadde l'anno post terzo scudetto, un inconsapevole imborghesimento, una poca voglia inconscia al sacrificio, alla lotta, allo sforzo, alla fatica. Conte comunque non molla! Ci mancherebbe. Va avanti per la sua strada in un anno dove le difficoltà di riproporsi sono immani così come le aspettative. Aver innalzato vertiginosamente l'asticella da parte di qualcuno, non ha fatto bene a nessuno.

Soprattutto ha fatto male all'ambiente che mal sopporta un paio di pareggi, figuriamoci le sconfitte. La squadra è stata costruita per difendere lo scudetto, altre aspettative sono irrealistiche. La più forte resta l'Inter con due finali Champions in tre anni. E l'anno scorso abbiamo vinto perché siamo stati più bravi. Noi dobbiamo continuare ad esserlo e a dare fastidio. E lo faremo siatene certi. Tutti insieme!".

