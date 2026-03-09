Intervenuto negli studi di DAZN, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha analizzato così il derby perso dall'Inter contro il Milan

Marco Astori Redattore 9 marzo - 13:30

Intervenuto negli studi di DAZN, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha analizzato così il derby perso dall'Inter contro il Milan: "Campionato riaperto? Per me sì. Non potrebbe essere altrimenti, sarebbe stato chiuso con qualsiasi altro risultato: è molto difficile, i calendari si equivalgono ma non sottovalutiamo l'aspetto psicologico perché gli ultimi due campionati in volata l'Inter li ha persi.

Ha giocato male col pensiero del fiato sul collo. Mano di Ricci? C'è un'immagine che fa vedere che lui d'istinto forse la va a togliere. Se paragoni le occasioni, l'Inter non è stata inferiore: quella di Mkhitaryan è stata clamorosa. Ma la sensazione è che il Milan di spirito ne avesse di più. Il prossimo weekend l'Inter gioca prima e può essere un piccolo vantaggio.

I calendari delle due squadre si pareggiano: l'Inter ha Roma e Como, ma se riesce a mantenere invariato il margine nelle prossime, poi rientrano giocatori. Che il Milan vinca lo scudetto è complicato, ti do un 20-25%".