Vieri: “Con Pio in area devi crossare! Chi è che critica Lautaro? Gente di calcio? No”

Negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha analizzato così la prestazione di Francesco Pio Esposito contro il Milan
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha analizzato così la prestazione di Francesco Pio Esposito contro il Milan: "E' tutto l'anno che lo dico: se hai Pio, devi servirlo in una certa maniera, se lo fai andare in giro per il campo fa fatica.

Se ce l'hai in area, devi crossare: se tu non crossi mai come in questa partita, non tocca una palla e non va bene. Se ho uno di due metri in area, la prima cosa che faccio è crossare, faccio casino in area. E' come se hai Toni in area, cosa fai? Devi crossare.

Se non crossi, lo lasci lì a fare cazzotti e basta. Con Lautaro e Thuram è diverso, ma quando c'è lui devi cambiare. Pio sarà un grandissimo centravanti, ma la devi mettere: più crossi meglio è. C'è chi critica Lautaro? Chi è che sono questi? Gente di calcio? No".

 

