Negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha analizzato così la prestazione di Francesco Pio Esposito contro il Milan

Marco Astori Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 12:32)

Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha analizzato così la prestazione di Francesco Pio Esposito contro il Milan: "E' tutto l'anno che lo dico: se hai Pio, devi servirlo in una certa maniera, se lo fai andare in giro per il campo fa fatica.

Se ce l'hai in area, devi crossare: se tu non crossi mai come in questa partita, non tocca una palla e non va bene. Se ho uno di due metri in area, la prima cosa che faccio è crossare, faccio casino in area. E' come se hai Toni in area, cosa fai? Devi crossare.

Se non crossi, lo lasci lì a fare cazzotti e basta. Con Lautaro e Thuram è diverso, ma quando c'è lui devi cambiare. Pio sarà un grandissimo centravanti, ma la devi mettere: più crossi meglio è. C'è chi critica Lautaro? Chi è che sono questi? Gente di calcio? No".