Sulle prime due sconfitte dell'Inter in Champions c'era tanto di casuale, come il rigore concesso al Liverpool. Ieri ha giocato contro la squadra più forte d'Europa, assieme al Bayern, e secondo me gli ha tenuto testa, soprattutto nel primo tempo, ha ribattuto colpo su colpo. Ma in questa versione europea che sta cercando di avere l'Inter, secondo me con successo, mostra delle fragilità. Porta tanti uomini sopra la linea della palla, ma non è a livello atletico di quelle che questo tipo di squadre che praticano da tempo questo calcio. Guardando l'Inter in queste partite, la sensazione di chi potrebbe subire gol te la dà l'Inter. I corner li battono bene, ma per arginare chi attacca in quel modo io penso che marcando a uomo li limiti.

Luis Henrique? Ogni tanto deve provare, ha qualità fisica e atletica, il motore ce l'ha. Il primo Dumfries aveva il motore ma poi ogni tanto si ingolfava, poi ha abbandonato ogni tipo di freno, si è sciolto. Questo ragazzo ha giocato le ultime 13-14 dell'Inter e non va bene: San Siro ti perdona l'errore, ma non l'apatia, l'incapacità di andare oltre il compitino. Barella? Rispetto a prima è meno sereno nella gestione dei 90' e questo ti porta a mostrare un disappunto. È come se avesse la necessità di fare una giocata decisiva, gli manca il gol. Lui non riesce a trovare il modo per fare la giocata, l'inserimento, il tiro con la serenità necessaria per farla diventare efficace. Io fossi un tifoso dell'Inter non avrei nessun dubbio su schierare o meno Barella.