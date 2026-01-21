L'Inter cade a San Siro contro l'Arsenal, una sconfitta che deve far riflettere la dirigenza nerazzurra

Gianni Pampinella Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 14:02)

La differenza c'è e si è vista tutta. L'Inter cade a San Siro contro l'Arsenal, una sconfitta che deve far riflettere la dirigenza nerazzurra sulla necessità di regalare almeno un rinforzo a Chivu in questa sessione e soprattutto investire sul mercato in estate. Il divario con le grandi d'Europa è sempre più grande e continuerà a crescere se non ci sarà un cambio di rotta.

"L’Inter perde la terza partita di fila in Europa e adesso, per entrare nell’ambito G8, potrebbe non bastare vincere a Dortmund nell’ultima giornata. La sconfitta è pesante e conferma l’allergia dei nerazzurri agli scontri diretti. Una partita che insegnerà molto a Chivu, ma deve essere spunto di riflessione anche per Marotta e Ausilio", sottolinea il Corriere della Sera.

"L’Inter, così com’è, può vincere lo scudetto, ma per essere competitiva nella Super Champions ha bisogno di un aiuto sul mercato: Zielinski prova a non far rimpiangere Calhanoglu, ma Luis Henrique, bravo e ordinato tatticamente, non vale Dumfries e non incide negli ultimi venti metri. Così i nerazzurri sono pericolosi soltanto sulla corsia di sinistra, diventando inevitabilmente prevedibili. La differenza tra la prima inglese e la prima in Italia è lampante, anche se l’Inter non sfigura. Commette un’ingenuità difensiva sul secondo gol da palla inattiva, la specialità dei Gunners e cala un po’ nel finale, ma prima del definitivo 3-1 dei londinesi ha le occasioni per il 2-2, l’ultima con Pio Esposito".

(Corriere della Sera)