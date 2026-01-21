Con un video postato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato le due gare di Champions League di Inter e Napoli. I nerazzurri hanno perso 3-1 contro l'Arsenal, mentre la squadra di Conte non è andata oltre l'1-1 contro il Copenaghen. "Mi hanno deluso tutti, su tutti i fronti. Mi ha deluso l'Inter, mi ha deluso questo modo di difendere contro l'Arsenal in modo scriteriato, improvvisato, superficiale. L'Arsenal è una grande squadra, ma ci sono delle controindicazioni, dei correttivi, dei modi giusti di difendere contro una squadra che è sempre stata eccellete sulle palle inattive".

"Troppi singoli che fanno la differenza hanno steccato e faccio tre nomi: Thuram, Lautaro e Barella. Sicuramente ha fatto meglio di tutti Esposito. I gol che ha preso l'inter sono stati frutto del genio dell'Arsenal, ma sono stati tutti imbarazzanti, il Napoli peggio. La delusione di Conte era cocente, ma l'allenatore è lui. A Conte hanno dato tutto, va bene gli infortuni ma gli infortuni ce li hanno avuti in tanti. Se guardate le ultime tre sessioni di mercato del Napoli, gli hanno dato tutto. L'Inter a livello europeo aveva mostrato una maturità diversa".