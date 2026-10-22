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Intervenuti su Youtube nel podcast Fischio Finale, Massimo Ambrosini e Gianpaolo Calvarese hanno parlato dell'espulsione di Bastoni contro lo Shakhtar Donetsk. Parte Ambrosini: "Ieri ho preso un piccolo abbaglio. Sulla seconda ammonizione di Bastoni, ero convinto che il giocatore dello Shakhtar avesse simulato, poi riguardandola ci stava"

Interviene Calvarese: "La seconda sì, avevo il dubbio che avesse tirato subito il rosso. L'arbitro alla fine ha perso il bandolo della matassa dal punto di vista sia tecnico sia disciplinare. Il secondo giallo ci sta perché lo prende per il collo e lo tira giù. Poi sono andato a rivedere la prima ammonizione e non si capisce"

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Ambrosini domanda: "Poca roba, vero?". Calvarese esprime la sua sensazione su Bastoni: "Poca roba sì. Ho avuto la sensazione che ormai Bastoni, dopo Inter-Juve, sia attenzionato. Brutto dire che gli arbitri abbiano dei preconcetti, quello no, però gli arbitri studiano prima della partita. Ho avuto questa sensazione, l'ho rivisto questo episodio e c'era davvero poco"

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Ambrosini risponde: "La sensazione è che l'arbitro avesse perso l'emotività della partita che stava salendo, faticava a gestire certe situazioni, con lo stadio che stava entrando in gioco. Non mi sembrava fosse giusta la prima ammonizione, non mi sembrava degno di un cartellino giallo quel tipo di episodio" Poi chiosa Calvarese: "Questa sensazione su Bastoni ce l'ho avuta ultimamente, è chiaro che un arbitro studia la partita"