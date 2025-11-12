FC Inter 1908
Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del regista dell'Inter
Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del regista dell'Inter:

"Calhanoglu? Non pensavo che riuscisse a switchare e tornare a questo livello qui. Il Milan deve fare sempre quello che ha fatto, stare lì e attendere e cercare quelle fiammate che possono metterti in difficoltà. Può bastare per lo scudetto? Se trovano una linea costante e rimangono concentrati. Potenzialmente il Milan esprime le proprie qualità quando ha campo, ma l'Inter sta bene. Dal punto di vista delle linee di gioco, della varietà, del momento dell'autostima sta bene. Il Milan deve rimanere concentrato per 90'".

