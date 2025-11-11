Nell’appuntamento di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha svelato un aneddoto legato al celebre Roma-Sampdoria 1-2 (2010)

Alessandro Cosattini Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 16:44)

Nell’appuntamento di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha svelato un aneddoto legato al celebre Roma-Sampdoria 1-2 (2010), la sfida che spianò la strada al sorpasso dell’Inter sui giallorossi e, di lì a poco, alla conquista dello scudetto e del Triplete dei nerazzurri allenati da José Mourinho.

Queste le parole di Cassano: “Vi racconto un particolare che non ho mai raccontato, neanche Lele (Adani, ndr) e Nic (Ventola, ndr) lo sanno. Prima della partita, a quattro giornate dalla fine, Roma-Sampdoria, il mio caro amico Vito Scala mi dice che Totti vuole parlarmi. Vado dal Pupone e gli chiedo: “Cosa c’è Fra?”. È partito da lontano lui, mi ha chiesto della famiglia e poi ha detto che stavamo facendo una grande stagione e cose così. Allora gli dico: “Arriva al dunque, non rompermi il cazzo”.

Quindi, prosegue FantAntonio, “Francesco, scherzosamente, buttandola lì in forma di battuta, mi dice: ‘Se noi vincessimo la partita, calcola che voi andreste comunque in Champions vincendo le ultime tre’”. La replica di Cassano fu secca: “Cosa devo fare? Spiegati meglio. Oggi, lo dico a te (Totti, ndr) e anche a Daniele De Rossi, io ti faccio perdere lo scudetto, faccio piangere te e la gente che mi ha insultato come se fossi un cane quando sono andato via da Roma. La partita è andata come io volevo, 2-1 per noi”.

Interviene Ventola: “Francesco scherzava dai…”.

La replica di Cassano: “Assolutamente. Io vincevo le partite onestamente, Francesco faceva la battuta ovviamente. Me la fece passare così, ma non aveva capito che io volevo vincere le ultime quattro per andare in Champions. E se non fossero servite, le avrei volute vincere lo stesso io le ultime quattro”.