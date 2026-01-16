"Italia al mondiale? Me lo auguro… Mio figlio l'ha vista solo nel 2014, ma era piccolino". Così Cristian Ledesma, ex calciatore della Lazio e oggi allenatore dell'U17 biancoceleste, durante il panel 'Oltre il gioco, lo sport come responsabilità sociale' in occasione dell'ottava assemblea di avvio anno sociale dell'US ACLI in corso a Roma. "Ma è riduttivo parlare solo di un motivo per l'assenza dell'Italia al mondiale - ha aggiunto -.
Così Cristian Ledesma, ex calciatore della Lazio e oggi allenatore dell'U17 biancoceleste, durante il panel 'Oltre il gioco, lo sport come responsabilità sociale'
Dietro ce ne sono tanti". Parlando del suo ruolo da allenatore, Ledesma si sofferma anche sulla differenza tra i giovani di oggi e di ieri: "Quelli di oggi sono sicuramente diversi da quelli che ho conosciuto io, basti pensare che uno degli ultimi anni alla Lazio c'era un ragazzo più giovane di me di 12-14 anni e la prima volta che mi ha conosciuto mi ha detto 'ciao bro' (ride, ndr). Io gli ho risposto: "Va bene tutto, ma chiamami Cristian".
Sono cambiati nell'approccio, ma vanno anche capiti e vanno accompagnati all'educazione al rispetto. Oggi hanno tutto subito, non come noi. E io come allenatore devo portare a dare valore a tutto questo, alla fatica che si fa per ottenere i risultati".
