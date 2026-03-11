"Inter a una punta? Lui non ha avuto dubbi, per il tipo di partita, di avversario e degli attaccanti a disposizione io in un piano partita avrei preso in considerazione questa ipotesi. Non sapevo che Calhanoglu stesse male, nel mio pensiero non lo avrei mai tenuto fuori e pensavo che Zielinski e Mkhitaryan potessero giocare più avanti. Gestire i ritmi col Milan è pericoloso, ma è successo il contrario: la fiammata grosso l'ha data Mkhitaryan poi è arrivato il gol ed è cambiato tutto. Entrambe le squadre hanno avuto un atteggiamento contrario: l'Inter solitamente è aggressiva e ha avuto un blocco medio, il milan che di solito ha un blocco medio basso è andato a prenderli. Scelta di prudenza da una squadra e di coraggio dell'altra. Le due punte nel primo tempo non hanno fatto bene, nel secondo non ci arrivavano proprio in area anche perché c'era uno sbarramento".