A DAZN durante Fuoriclasse dopo Juve-Lazio, l’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato così della vittoria dell’Inter a Sassuolo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Dimarco forse oggi il più determinante d’Europa! Avete visto come…”
ultimora
Ambrosini: “Dimarco forse oggi il più determinante d’Europa! Avete visto come…”
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato così della vittoria dell’Inter a Sassuolo e di Dimarco in particolare
“Dimarco il più determinante, forse in Europa proprio, non ce ne sono tanti che determinano come lui oggi, avete visto come lo fa anche oggi?. Fuori Calha e fuori Barella, l’Inter ha trovato una continuità…
Da inizio anno io lo dico: ora c’è Inter-Juve e poi il derby, il campionato è appeso al Milan. Non so cosa succederà nel derby d’Italia, dipende da quanti punti avrà l’Inter sul Milan al derby. Faccio fatica a pensare che Napoli e Juve possano accorciare contro questa Inter”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA