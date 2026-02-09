Giancarlo Marocchi, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così in vista della sfida tra Inter-Juve di sabato

"Inter-Juve? Ci potrebbe essere una brutta notizia per le avversarie dell'Inter: potrebbe non servire che vinca gli scontri diretti.

Ce ne fosse una sola, ma essendocene quattro che si possono togliere punti tra di loro... Inter-Juve sarà sempre Inter-Juve: per la Juve la vera partita è con l'Inter. La Juve giocherà bene anche con loro".