Marocchi: “Può esserci una brutta notizia per le inseguitici dell’Inter e cioè…”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così in vista della sfida tra Inter-Juve di sabato
Marco Astori
Marco Astori 

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così in vista della sfida tra Inter-Juve di sabato: "Inter-Juve? Ci potrebbe essere una brutta notizia per le avversarie dell'Inter: potrebbe non servire che vinca gli scontri diretti.

Ce ne fosse una sola, ma essendocene quattro che si possono togliere punti tra di loro... Inter-Juve sarà sempre Inter-Juve: per la Juve la vera partita è con l'Inter. La Juve giocherà bene anche con loro".

