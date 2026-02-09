Ai microfoni di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato così del rigore che ha deciso la sfida di sabato tra Genoa e Napoli

“Genoa-Napoli, il Var non può intervenire sul contatto del rigore finale. Il contatto è leggerissimo, non è uno step on foot questo, non c’è un affondo del contatto. Coi tacchetti lo tocca sicuramente ma non c’è un affondo, è un rigore che non va assegnato in generale e non può essere assegnato col Var. Si sarebbe accettato, seppur con molti dubbi, se fosse stato assegnato in campo, ma qui è stato richiamato il Var…”.