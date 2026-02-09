FC Inter 1908
Marelli: “Rigore Napoli, non è step on foot! Var non può intervenire, non va mai dato”

Ai microfoni di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato così del rigore che ha deciso la sfida di sabato tra Genoa e Napoli
Alessandro Cosattini 

Ai microfoni di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato così del rigore che ha deciso la sfida di sabato tra Genoa e Napoli:

“Genoa-Napoli, il Var non può intervenire sul contatto del rigore finale. Il contatto è leggerissimo, non è uno step on foot questo, non c’è un affondo del contatto. Coi tacchetti lo tocca sicuramente ma non c’è un affondo, è un rigore che non va assegnato in generale e non può essere assegnato col Var. Si sarebbe accettato, seppur con molti dubbi, se fosse stato assegnato in campo, ma qui è stato richiamato il Var…”.

