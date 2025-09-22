Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato così le parole di Marotta sulle difficoltà relative al tema San Siro:
San Siro, Caressa: “Parole molto chiare di Marotta. E stanno uscendo notizie di…”
"Parole molto chiare quelle di Marotta, sono uscite delle notizie di giornali specifici, delle ipotesi di votazione della maggioranza che voterebbe contro, si parla dai 4 ai 7 della maggioranza contro il progetto San Siro.
Il problema è chi dice di no non dà alternative, chi dice no non dice che non rifacciamo San Siro ma lo facciamo altrove, dicono solo no perchè San Siro è un'opera d'arte.
Si entra nei musei, si va al Colosseo ma non sono funzionali alla vita sociale in città, non è che al Colosseo fanno ancora gli spettacoli.
Ci sono stadi vecchi di 60 anni, immaginiamo la distanza che c'è col resto. Hanno buttato giù Wembley, il nuovo Bernabeu sembra fantascienza"
