San Siro, Caressa: “Parole molto chiare di Marotta. E stanno uscendo notizie di…”

Caressa aggiunge: "Hanno buttato giù Wembley, il nuovo Bernabeu sembra fantascienza. E chi dice no poi non..."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato così le parole di Marotta sulle difficoltà relative al tema San Siro:

"Parole molto chiare quelle di Marotta, sono uscite delle notizie di giornali specifici, delle ipotesi di votazione della maggioranza che voterebbe contro, si parla dai 4 ai 7 della maggioranza contro il progetto San Siro.

Il problema è chi dice di no non dà alternative, chi dice no non dice che non rifacciamo San Siro ma lo facciamo altrove, dicono solo no perchè San Siro è un'opera d'arte.