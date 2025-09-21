Ospite di DAZN, Alessandro Cattelan, presentatore e noto tifoso dell'Inter, ha analizzato l'inizio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni:
"La comunicazione di Chivu? E' una parte importante dell'allenatore moderno. Quando è arrivato lo conoscevano in pochi, ma mi ha tranquillizzato fin dalle prime interviste si vedeva che è una persona che sa parlare, sa dire le cose giuste quando serve".
"In attesa di dei giudizi sul campo, è una cosa che fa star tranquilli. A livello comunicativo mi ricorda De Rossi: sanno come e quando parlare".
(Fonte: DAZN)
