Ospite di DAZN, Alessandro Cattelan, presentatore e noto tifoso dell'Inter, ha analizzato l'inizio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni:

"La comunicazione di Chivu? E' una parte importante dell'allenatore moderno. Quando è arrivato lo conoscevano in pochi, ma mi ha tranquillizzato fin dalle prime interviste si vedeva che è una persona che sa parlare, sa dire le cose giuste quando serve".