Cattelan: “Chivu sa come parlare, mi ha tranquillizzato. Mi ricorda De Rossi”

Ospite di DAZN, Alessandro Cattelan, presentatore e noto tifoso dell'Inter, ha analizzato l'inizio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra
Marco Macca
Ospite di DAZN, Alessandro Cattelan, presentatore e noto tifoso dell'Inter, ha analizzato l'inizio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni:

"La comunicazione di Chivu? E' una parte importante dell'allenatore moderno. Quando è arrivato lo conoscevano in pochi, ma mi ha tranquillizzato fin dalle prime interviste si vedeva che è una persona che sa parlare, sa dire le cose giuste quando serve".

"In attesa di dei giudizi sul campo, è una cosa che fa star tranquilli. A livello comunicativo mi ricorda De Rossi: sanno come e quando parlare".

(Fonte: DAZN)

