Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato di Pio Esposito e del paragone tra il giovane attaccante dell'Inter e Bobo Vieri. "Ha una enorme qualità, fa giocare bene tutti quelli che gli giocano vicino. Vieri dentro l'area di rigore aveva una cattiveria e una capacità di incidere dentro l'area di rigore che lo hanno reso clamoroso".
Presente negli studi di Dazn, l'ex centrocampista ha parlato del giovane attaccante nerazzurro
"Pio è uno che per adesso incide molto più fuori dall'area di rigore, per quanto stia migliorando tanto visto che gli ultimi due gol li ha fatti dentro. Deve conservare quell'attitudine generosa e umile lontana dall'area e magari migliorare la presenza dentro l'area che per fare l'attaccante dell'Inter c'è bisogno. Chivu? Rianimare un gruppo che era arrivato morto, dagli un animo, era un compito difficile.
