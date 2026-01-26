fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Pio Esposito ha una enorme qualità. Ecco cosa deve fare. Il paragone con Vieri…”

Presente negli studi di Dazn, l'ex centrocampista ha parlato del giovane attaccante nerazzurro
Gianni Pampinella
Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato di Pio Esposito e del paragone tra il giovane attaccante dell'Inter e Bobo Vieri. "Ha una enorme qualità, fa giocare bene tutti quelli che gli giocano vicino. Vieri dentro l'area di rigore aveva una cattiveria e una capacità di incidere dentro l'area di rigore che lo hanno reso clamoroso".

"Pio è uno che per adesso incide molto più fuori dall'area di rigore, per quanto stia migliorando tanto visto che gli ultimi due gol li ha fatti dentro. Deve conservare quell'attitudine generosa e umile lontana dall'area e magari migliorare la presenza dentro l'area che per fare l'attaccante dell'Inter c'è bisogno. Chivu? Rianimare un gruppo che era arrivato morto, dagli un animo, era un compito difficile.

