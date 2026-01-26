Presente negli studi di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato di Pio Esposito e del paragone tra il giovane attaccante dell'Inter e Bobo Vieri. "Ha una enorme qualità, fa giocare bene tutti quelli che gli giocano vicino. Vieri dentro l'area di rigore aveva una cattiveria e una capacità di incidere dentro l'area di rigore che lo hanno reso clamoroso".