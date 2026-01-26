Presente negli studi di Dazn, Pierluigi Pardo ha commentato l'ultimo turno di campionato. Grazie alla vittoria sul Pisa e al pareggio del Milan, l'Inter ha accumulato un vantaggio di 5 punti sui rossoneri. "L'Inter aveva una partita più semplice. L'Inter sta trovando una grande quadra, una grande continuità di rendimento".

"Il risultato del Milan non è da buttare, chiaro che 5 punti sono una cosa, ma il campionato è molto lungo. È successo quello che ci si aspettava potesse succedere in questa giornata di campionato. La partita col Pisa ha dimostrato l'asimmetria dell'Inter che a sinistra dopo l'infortunio di Dumfries ha un giocatore superiore".

"Luis Henrique è stato preso come una alternativa, il paragone con Dumfries è molto complicato. L'Inter ha cercato Cancelo, sta cercando Perisic. Sommer? Ha una storia, una esperienza, secondo me il ragionamento che fa Chivu è quello di cercare di rinfrancarlo. Sta arrivando la fase calda della stagione, è un portiere che può ritrovare quel rendimento, è una storia possibile. Poi è evidente che l'anno prossimo l'Inter cambierà portiere. Non puoi buttarlo via in questo momento della stagione, devi stargli vicino. La grande novità rispetto alla scorsa stagione, è che l'Inter ha alternative a Lautaro e Thuram. Se l'anno scorso Arnautovic e Taremi avessero fatto 30% in più, le cose magari potevano essere diversi. La differenza rispetto all'anno scorso è clamorosa".