Bergomi: “Cambio Luis Henrique? Ma cosa ti stava dando? L’Inter deve prendere…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo la straripante vittoria dell'Inter
Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì: "Le parole di Chivu su Sommer? Le avversarie sanno che l'Inter usa parecchio il portiere: anche l'Arsenal martedì continuava l'aggressione sul portiere. A differenza del Milan, l'Inter ha bisogno di partire da dietro e avere il controllo: non ha giocatori di contropiede, ha giocatori di costruzione.

Ti avvolge, palleggia e ti abbaglia come gioca ma deve giocare in questo modo. Poi non bisogna prendersi rischi eccessivi, ma avere uno come Sommer in costruzione per l'Inter è troppo importante.  Luis Henrique? Ci siamo passati tutti dal brusio di San Siro. Cosa ti stava dando questo ragazzo? Ok nella gestione del pallone e dei momenti del non prendersi mai un rischio...

Era stato preso come alternativa a Dumfries con caratteristiche diverse, però negli ultimi 30 metri fa la giocata semplice: vuol dire passaggio indietro, laterale o un cross in mano al portiere. Quando fa buone partite? Col Como, che ti viene a prendere e lascia spazi: ma è troppo poco. Perché poi l'Inter diventa monocorde e attacca solo a sinistra. Di Dumfries le vedi le potenzialità, arriva a 7-8 gol: questo ragazzo ha giocato 9 partite su 10, ma sulle fasce l'Inter deve intervenire e prendere un'alternativa".

