Marco Astori Redattore 25 gennaio - 23:58

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì: "Le parole di Chivu su Sommer? Le avversarie sanno che l'Inter usa parecchio il portiere: anche l'Arsenal martedì continuava l'aggressione sul portiere. A differenza del Milan, l'Inter ha bisogno di partire da dietro e avere il controllo: non ha giocatori di contropiede, ha giocatori di costruzione.

Ti avvolge, palleggia e ti abbaglia come gioca ma deve giocare in questo modo. Poi non bisogna prendersi rischi eccessivi, ma avere uno come Sommer in costruzione per l'Inter è troppo importante. Luis Henrique? Ci siamo passati tutti dal brusio di San Siro. Cosa ti stava dando questo ragazzo? Ok nella gestione del pallone e dei momenti del non prendersi mai un rischio...

Era stato preso come alternativa a Dumfries con caratteristiche diverse, però negli ultimi 30 metri fa la giocata semplice: vuol dire passaggio indietro, laterale o un cross in mano al portiere. Quando fa buone partite? Col Como, che ti viene a prendere e lascia spazi: ma è troppo poco. Perché poi l'Inter diventa monocorde e attacca solo a sinistra. Di Dumfries le vedi le potenzialità, arriva a 7-8 gol: questo ragazzo ha giocato 9 partite su 10, ma sulle fasce l'Inter deve intervenire e prendere un'alternativa".