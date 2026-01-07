FC Inter 1908
Ambrosini: “Inter favorita col Napoli per due motivi. Non mi ha sorpreso contro il Bologna”

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli
Andrea Della Sala Redattore 

Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli:

"L'Inter ha fatto una grande partita di cattiveria, ma me l'aspettavo che riuscisse a dominare il Bologna. Mi sorprende più il Napoli, le cadute dell'Inter sono state più casuali di quelle che ha avuto il Napoli. Fra le due quelle che si è rialzata più velocemente, con tutta l'emergenza, è sicuramente il Napoli. Favorita domenica? Soprattutto in queste condizioni l'Inter, col fatto che gioca in casa, che deve giocare col dente avvelenato per quello che è successo all'andata, se devo prenderne una prendo l'Inter". 

