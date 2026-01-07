Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli:
"L'Inter ha fatto una grande partita di cattiveria, ma me l'aspettavo che riuscisse a dominare il Bologna. Mi sorprende più il Napoli, le cadute dell'Inter sono state più casuali di quelle che ha avuto il Napoli. Fra le due quelle che si è rialzata più velocemente, con tutta l'emergenza, è sicuramente il Napoli. Favorita domenica? Soprattutto in queste condizioni l'Inter, col fatto che gioca in casa, che deve giocare col dente avvelenato per quello che è successo all'andata, se devo prenderne una prendo l'Inter".
