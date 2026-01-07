Ospite nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, Emiliano Viviano è stato critico nei confronti di Antonio Conte. "Io quando parlo di Conte parlo della sua comunicazione. Il fatto che lui sia uno dei migliori allenatori, non gli permette di dire quello che vuole contro chi vuole, quando vuole".
"Non è perché è Conte si può permettere di attaccare Chivu una volta, Marotta quell'altra, l'allenatore del Leverkusen, dire una cosa e dopo 15 giorni dire il contrario. Lo faccio notare e mi dicono che sono contro il Napoli, io sono contro quello che ha detto Conte".
